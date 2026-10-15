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Fim da escala 6x1: entenda as regras e os prazos de transição para a nova jornada 5x2

Proposta que reduz jornada semanal para 40 horas sem corte de salário depende apenas de promulgação do Congresso para entrar em vigor de forma gradual

Escrito por Da Redação
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Fim da escala 6x1: entenda as regras e os prazos de transição para a nova jornada 5x2
Autor Foto: Ton Molina/Agência Senado

A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui a escala 5x2 no Brasil marca o fim da jornada de seis dias de trabalho para um de descanso. Com a votação concluída em dois turnos no Senado Federal, o texto garante a diminuição progressiva da carga horária semanal para todos os trabalhadores, com a proibição expressa de qualquer redução nos salários.

Por se tratar de uma alteração na Constituição, a matéria não exige sanção do presidente da República para se tornar lei, dependendo apenas da promulgação conjunta pelas Mesas Diretoras da Câmara e do Senado e da publicação no Diário Oficial da União (DOU). A expectativa no Congresso é que essa formalização ocorra em breve.

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A partir da publicação oficial, inicia-se um processo de transição gradual, e não automático, para que o mercado se adapte às novas regras. O direito ao segundo dia de folga semanal entrará em vigor no prazo de 60 dias após a promulgação, momento em que o teto da carga semanal passará das atuais 44 horas para 42 horas. Após 14 meses, a jornada cairá definitivamente para 40 horas, consolidando o modelo 5x2. O novo regramento não interfere na validade do pagamento de horas extras ou banco de horas, que continuarão sendo calculados com base nos novos limites constitucionais. O modelo também preserva jornadas específicas firmadas por acordo coletivo, como a escala 12x36, desde que a média de 40 horas semanais seja mantida.

A mudança estrutural exigirá adaptações significativas no mercado, especialmente em setores de funcionamento ininterrupto, a exemplo de comércio, supermercados e serviços de saúde. A consolidação da medida traz ainda particularidades para diferentes segmentos e tipos de contrato.

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Trabalhadores que já cumprem jornadas de 40 horas ou menos ganham o direito automático aos dois dias de repouso. Para profissionais hipersuficientes, caracterizados por possuírem diploma superior e rendimentos acima de 2,5 tetos do INSS, haverá flexibilidade nos horários, embora o descanso duplo seja garantido.

Já o impacto sobre os pequenos negócios será tratado em legislação futura, com a promessa de uma lei complementar para criar parâmetros que preservem os empregos em microempresas e MEIs. No setor público, os contratos com empresas terceirizadas terão um prazo de até um ano para a formalização de aditivos que acomodem as novas regras operacionais.

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direitos dos trabalhadores escala 5x2 jornada de trabalho LEGISLAÇÃO trabalho
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