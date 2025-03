Filme brasileiro é um dos grandes ganhadores do Festival de Berlim

Longa conta com os atores Rodrigo Santoro e Denise Weinber no elenco

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

O filme brasileiro “O Último Azul” foi um dos grandes ganhadores do Festival Internacional de Cinema de Berlim deste sábado (22). O longa, que é dirigido por Gabriel Mascaro, ganhou o Urso de Prata, o segundo maior prêmio do festival de cinema realizado na Alemanha. Em agradecimento ao reconhecimento, o diretor subiu ao palco e comentou que o filme “fala sobre o direito de sonhar e acreditar que nunca é tarde para achar significado na vida”.

Segundo informações do site de notícias Uol, o longa é uma coprodução entre o nosso país, Chile, México e Holanda e descreve um Brasil distópico, em que uma mulher tenta de todas as formas realizar o seu último desejo antes de ir para uma colônia habitacional.

continua após publicidade

“O Último Azul” levou ainda mais duas estatuetas para casa, o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost e o Prêmio do Júri Ecumênico, dessa vez de júris paralelos.

Além de Mascaro, que dirigiu “Boi Neon”, outros grandes nomes do cinema fizeram parte do projeto, como Rodrigo Santoro e as atrizes Denise Weinber, Rosa Malagueta e Clarissa Pinheiro.

LEIA MAIS: Ícone do cinema nacional, Cacá Diegues morre aos 84 anos

continua após publicidade

“O Último Azul” não foi o único filme brasileiro a ser premiado no festival. O documentário infantojuvenil “A Hora do Recreio”, roteirizado e dirigido por Lúcia Murat, recebeu a Menção Especial do Júri Jovem da Mostra Generation. O longa busca discutir o tema educação sob o ponto de vista de adolescentes moradores de periferias.

Siga o TNOnline no Google News