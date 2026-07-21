Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Filipina grávida e filho de 4 anos são resgatados de cárcere privado em SP

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 15:34:00 Editado em 21.07.2026, 15:44:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma filipina, grávida de seis meses e o filho dela, de quatro anos, foram resgatados nesta terça-feira, 21, após serem mantidos em cárcere privado na zona norte de São Paulo. O companheiro da mulher, também filipino, foi preso.

A Polícia Militar informou que a ação ocorreu após uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia, reforçada por informações fornecidas por familiares da vítima, que vivem nos Estados Unidos e contrataram um advogado no Brasil para acompanhar o caso e auxiliar no contato com as autoridades brasileiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com base nas informações, os policiais foram até um imóvel na Rua Voluntários da Pátria, onde localizaram a mulher e a criança. Aos agentes, ela relatou que o companheiro a proibia de sair de casa e havia retido seus documentos pessoais, incluindo o passaporte e o Registro Nacional Migratório (RNM).

O homem, também filipino, não estava no local. No entanto, os agentes realizaram buscas na região e conseguiram localizá-lo pouco depois em um apartamento. As identidades da vítima e do suspeito não foram reveladas.

Após o resgate, a filipina foi acolhida por policiais especializadas no atendimento a mulheres em situação de violência e encaminhada, juntamente com a criança, à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
carcere privado filho filipina grávida resgate SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV