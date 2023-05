Filhote de capivara recebe atendimento após ser atropelado

Da Redação

Um filhote de capivara precisou de atendimento especializado após ser atropelado por um ciclista no parque estadual do Utinga em Belém, no Pará. O mamífero foi resgatado pela PM Ambiental e neste domingo (21), seguia internado.

"Ela está evoluindo lentamente, mas ainda corre risco", detalhou a médica veterinária Ellen Eguchi, doutora em saúde e produção animal na Amazônia.

Segundo ela, a capivarinha está sendo cuidada no Centro Amazônico de Herpetologia do Pará, em Benevides, na Grande Belém, que conta com equipe multiprofissional no cuidado de animais.

"Ela tem meses de vida, o umbiguinho ainda está cicatrizando"', detalhou Ellen. Ela e a médica Hanna Paraense quem deram os primeiros cuidados ao filhote, que incluíram uso de um nebulizador.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, o atropelamento ocorreu na manhã de sábado (20) no Parque Estadual do Utinga, local muito procurado por moradores da capital paraense para prática de atividades físicas. Outras pessoas que passavam no local auxiliaram a ciclista e chamaram a PM Ambiental, que resgatou o filhote.

Cuidados no Parque

Mesmo tendo passarelas e vias para correr ou andar de bicicleta, a PM Ambiental e especialistas alertam para cuidados ao trafegar pelo parque do Utinga.

"Lá é um ambiente dos animais e nós somos os visitantes. Macacos, preguiças, jabutis, ararajubas e capivaras são alguns dos animais que aparecem na trilha principal com frequência. Ao vê-los, reduza a velocidade da pedalada ou corrida, pare com cuidado e deixe-o seguir caminho tranquilamente", reforçou Ellen.

A PM ambiental também reforçou a importância de não alimentar os animais que vivem na área: "Cada espécie tem uma dieta específica, além disso, a aproximação exagerada ou manejo pode causar riscos ao animais e aos transeuntes que não tem o conhecimento necessário".

A reportagem é do g1.

