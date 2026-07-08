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Filhote de cabrito aprende a usar bebedouro e é flagrado matando a sede; veja vídeo

Animal de três meses surpreendeu o dono ao demonstrar que aprendeu, sem qualquer ajuda

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 19:26:24 Editado em 08.07.2026, 19:26:18
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Nas imagens, o animal de apenas três meses de idade, batizado de Bibito, aproxima-se do equipamento de forma independente e aciona a saída de água para matar a sede, demonstrando que aprendeu a usar o aparelho sozinho, sem receber qualquer auxílio humano. tnonline



Um vídeo gravado em uma chácara na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, tem chamado a atenção por mostrar um filhote de cabrito bebendo água gelada diretamente de um bebedouro. Nas imagens, o animal de apenas três meses de idade, batizado de Bibito, aproxima-se do equipamento de forma independente e aciona a saída de água para matar a sede, demonstrando que aprendeu a usar o aparelho sozinho, sem receber qualquer auxílio humano. O caso inusitado foi registrado no Projeto N-02, área rural do município.

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O tutor do animal, Gil Leal, conhecido como Gil Frutas, foi o responsável por flagrar a cena. Ele relatou que descobriu o comportamento do filhote por um mero acaso durante a rotina na propriedade. Ao notar que o cabrito já sabia exatamente o local onde encontrar água fresca e como se posicionar para beber do aparelho, ele correu para pegar o celular e documentar o momento, garantindo que a façanha ficasse registrada.


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Filhote de cabrito aprende a usar bebedouro e é flagrado matando a sede; veja vídeo
AutorBibito foi flagrado bebendo água gelada no bebedouro - Foto: reprodução

A facilidade com que o pequeno Bibito domina o bebedouro deixou o próprio dono impressionado. Acostumado com a lida diária com os animais, Gil afirmou que a situação foge completamente do comum para um filhote dessa idade e espécie. A gravação em vídeo, inclusive, foi a única maneira que ele encontrou de provar o ocorrido, já que confessou que, se outra pessoa lhe contasse a história sem mostrar as imagens, ele não acreditaria.


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aprendizado de animais BIBITO cabrito Comportamento Animal filhote de cabrito Petrolina zona rural
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