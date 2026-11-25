Nascimento contou com auxílio de biólogos na eclosão do ovo e integra projeto de conservação com o Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio

Uma fêmea de ararinha-azul (Cyanopsitta spixii), batizada de Hope, nasceu no fim de outubro no Zoológico de São Paulo e foi apresentada à imprensa nesta terça-feira (24). O registro marca o primeiro nascimento de um filhote da espécie em um zoológico brasileiro.

Conforme informações divulgadas pela Agência Brasil, o nascimento foi resultado de reprodução assistida e manejo genético. Hope nasceu pesando 12,4 gramas e precisou de intervenção de biólogos no momento da eclosão porque estava mal posicionada e havia atingido o limite do tempo de incubação.

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Desde que saiu do ovo, a ave passa por alimentação assistida e recebe monitoramento permanente da equipe técnica. O projeto reúne o Zoológico de São Paulo, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o objetivo de preservar a espécie e viabilizar futuras reintroduções no habitat natural.

A bióloga Fernanda Guida, chefe do setor de aves do zoológico, ressaltou o empenho técnico e coletivo envolvido na conquista. "Esse nascimento representa o trabalho de uma equipe que se dedica diariamente a conhecer o comportamento dessas aves, compreender suas necessidades e oferecer as melhores condições para a reprodução. É um processo que exige conhecimento técnico, atenção aos detalhes e muita dedicação. Ver esse filhote nascer, depois de tantos esforços, é uma conquista coletiva e um incentivo para continuarmos avançando", afirmou.

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Com a chegada de Hope, o Zoológico de São Paulo passa a cuidar de 28 ararinhas-azuis, dentro de uma população global estimada em cerca de 330 indivíduos. Nativa da região de Curaçá, no sertão da Bahia, a espécie é classificada como Extinta na Natureza e Criticamente em Perigo na lista oficial brasileira de fauna ameaçada, tendo deixado de ser observada em ambiente silvestre por volta do ano 2000 após décadas de declínio populacional.