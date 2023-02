Filho vai passear na casa do pai e é torturado e amarrado

Da Redação

O castigo teria sido dado porque o adolescente mexeu no celular do pai e o travou

Um adolescente, de 15 anos, que mora na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi visitar o pai no interior e acabou passando por momentos de terror. O menino foi amarrado e torturado como forma de castigo, pelo próprio pai, em São Sebastião do Paraíso, nesse domingo (26).

Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima teria sido amarrada em um colchão, na sala da casa do pai, no Jardim Europa, com corda nos pés e nos braços. O adolescente teria ficado nessa condição a tarde de domingo e parte da noite, sem beber água ou alimentar-se. O castigo teria sido dado porque o adolescente mexeu no celular do pai e o travou.

Por volta das 19 horas, a PM foi chamada pelo próprio pai do menino que, num descuido do pai, conseguiu se soltar e pediu ajuda ao vizinho, que lhe emprestou o celular. O adolescente contou ainda que o homem tentou cortar a língua dele com um alicate, mas não conseguiu.

A princípio, o pai do adolescente não quis abrir a porta para a PM, mas, depois, concordou. Ele confirmou ter aplicado o castigo no filho. E ainda complementou, segundo a polícia: “Assim eu fui criado, assim crio o meu filho". Na casa da família, a equipe apreendeu cordas e um bastão.

O menino foi entregue para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e o pai foi levado para a Delegacia de Polícia de São Sebastião do Paraíso. No local, a autoridade policial ratificou a prisão e ele foi levado para o presídio da cidade.

As informações são do site Estado de Minas.

