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RIO DE JANEIRO

Filho mata pai com água fervente e golpes de faca durante surto

Vítima de 57 anos chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos na unidade de saúde

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 20:15:02 Editado em 03.05.2026, 20:53:21
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Filho mata pai com água fervente e golpes de faca durante surto
Autor Gilvandro Pereira Pedro foi atacado dentro de casa e chegou a ser socorrido - Foto: REPRODUÇÃO

Um homem de 57 anos foi assassinado a facadas pelo próprio filho, de 30 anos, neste sábado (2), no bairro Nova Belém, em Japeri, na Baixada Fluminense. A vítima, identificada como Gilvandro Pereira Pedro, foi atacada dentro de casa e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime foi preso em flagrante por policiais militares no local.

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O homicídio ocorreu logo após a vítima retornar da igreja. Segundo relatos de familiares, Gilvandro se preparava para almoçar quando o filho jogou água fervendo nele e, em seguida, desferiu golpes de faca que atingiram o pescoço, a cabeça e as costas do pai. Após as agressões, o homem teria filmado a cena com o celular e ido tomar banho. Gilvandro foi levado ainda lúcido ao Hospital Municipal de Japeri, mas veio a óbito em decorrência da gravidade dos ferimentos.

A motivação do crime estaria ligada a problemas psiquiátricos do agressor. Uma familiar relatou que o homem sofre de transtornos psicológicos, já havia sido internado anteriormente e estava em surto no momento do ataque. Ele teria confessado aos parentes que planejava o ato há dias, influenciado por vozes que diziam para ele "tirar o demônio", acreditando tratar-se de uma ordem divina. A vítima, que trabalhava como impermeabilizador, foi descrita pelos familiares como um homem muito religioso e dedicado à família.

Agentes do 24º Batalhão de Polícia Militar de Japeri foram acionados para a ocorrência na Rua Pastor Idalécio Ferreira da Silva e realizaram a detenção do autor, que foi inicialmente encaminhado à 63ª Delegacia de Polícia. A Polícia Civil informou que as investigações foram assumidas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e que o caso será remetido à Justiça. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.

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Baixada Fluminense crime de faca homicidio Japeri Transtornos Psicológicos VIOLÊNCIA FAMILIAR
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