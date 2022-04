Da Redação

Filho golpeia pai com canivete após ver discussão com a mãe

Um rapaz, de 18 anos, utilizou um canivete para golpear o próprio pai nas costas, no último sábado (2), em Amambai, Mato Grosso do Sul. Conforme as informações das autoridades, o crime aconteceu no momento em que o filho bebia com o pai, de 41 anos. O jovem não gostou de ver o homem discutindo com a mãe.

Irritado com a situação, o filho pegou um canivete e desferiu um golpe nas costas do pai. Na sequência, ele fugiu.

A polícia foi chamada e, assim que chegaram no local, a vítima já estava sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Os socorristas informaram que o homem chegou consciente ao hospital, onde ficou em observação para realizar um exame de raio X.

Os agentes de segurança encontraram o objetivo utilizado no crime em um gramado próximo ao imóvel onde a família mora.