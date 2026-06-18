Filho esfaqueia pai idoso ao ser impedido de assistir jogo da Copa do Mundo na TV
Suspeito fugiu após o crime, mas acabou sendo localizado e detido pçor moradores, que acionaram a PM
Um idoso de 77 anos foi esfaqueado pelo próprio filho na noite desta quarta-feira (17) em São Sebastião (DF) após ser impedido de assistir a um jogo de futebol da Copa do Mundo na televisão da residência. A vítima recebeu golpes na região lombar e na cabeça. O suspeito, de 39 anos, foi preso em flagrante. Nesta quinta-feira (18), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) converteu a prisão em preventiva.
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De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), quando a equipe atendeu a ocorrência, foram encontradas várias marcas de sangue na casa do idoso, mas o autor já tinha fugido. Pouco depois, o suspeito foi localizado e detido por populares nas proximidades da Feira de São Sebastião, sendo preso pela PMDF.
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A vítima foi levada inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião e posteriormente transferida de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) para o Hospital de Base, devido à gravidade dos ferimentos.
Ao analisar o caso, o magistrado destacou a gravidade dos fatos e o perfil do agressor. O juiz apontou que a escolha de uma vítima fragilizada e o ataque com faca em regiões vitais revelaram desprezo pela dignidade humana. A decisão ressaltou que "a conjugação desses fatores — vítima idosa, ascendente, coabitante, ataque com arma branca em regiões vitais, motivação fútil, estado grave da vítima — desenha um quadro de gravidade concreta que transcende, em muito, a moldura abstrata do tipo penal".
O magistrado também considerou o risco de reiteração. O suspeito responde a ação penal no contexto da Lei Maria da Penha e figura em diversos procedimentos criminais por fatos de mesma natureza. Diante desse histórico, o juiz concluiu que nenhuma outra medida cautelar, fora a prisão preventiva, seria suficiente para garantir a ordem pública.