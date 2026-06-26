Filho é preso por envenenar a mãe adotiva para tentar ficar com herança

A namorada dele, uma adolescente de 17 anos, também foi apreendida por envolvimento no crime

Um jovem de 22 anos foi preso na quinta-feira (25) em Mairiporã (SP) suspeito de tentar matar a mãe adotiva com veneno para ficar com a herança. A namorada dele, uma adolescente de 17 anos, também foi apreendida por envolvimento no crime. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo (PCSP).

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Segundo as investigações, o suspeito teria administrado pequenas doses de um veneno ainda não identificado à vítima ao longo de meses. A mãe passou a apresentar vômitos, tonturas e teve o quadro agravado. Ela procurou atendimento médico com o auxílio de uma parente, que desconfiou da situação. Exames indicaram que ela estava sendo envenenada.



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A familiar registrou boletim de ocorrência, o que deu início às investigações. Durante a apuração, a polícia encontrou mensagens trocadas entre o casal nas quais a adolescente pressionava o jovem a acelerar a ação. Também foi apurado que a mãe de Nicolas era contrária ao relacionamento dele com a namorada.



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O suspeito foi preso preventivamente, e a adolescente foi apreendida. O caso segue em investigação.