Filho de prefeita morre ao levar choque enquanto trabalhava

O jovem João Victor Nolasco, de 21 anos, morreu após levar um choque durante a reforma de uma escola em Baliza, no noroeste goiano. O rapaz é filho da prefeita da cidade, Fernanda Nolasco (DEM), e a causa da morte foi compartilhada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) em uma nota de pesar por uma rede social. Com informações do g1.

“Muito querido, trabalhador e prestativo, João Victor, de apenas 21 anos, deixará saudades não apenas para familiares, mas para toda comunidade de Baliza”, escreveu Caiado.

O acidente aconteceu na última sexta-feira (28) e o rapaz foi sepultado na cidade. Por uma rede social, a prefeitura manifestou pesar pela morte de João Victor. Na publicação, moradores e políticos lamentaram o fato.

“Peço a Deus que ampare o coração de toda a família e amigos. Quanta dor. Força, Fernanda! Você está nas minhas orações”, disse Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia.

“Meus mais sentimentos à Fernanda, familiares e amigos do João Victor. Neste momento de profunda dor, peço a Deus que na sua infinita bondade conforte os corações de todos”, comentou Karlos Cabral (PDT), deputado estadual.

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência. João Victor foi sepultado no cemitério de Baliza.

