Filho de influenciadora morre afogado após cair na piscina

Um menino, de dois anos, filho da influenciadora do OnlyFans, Wiyada Pontawee, e do fotógrafo, Pongrit Hancharoenpanna, morreu afogado após cair na piscina de uma casa na cidade de Pattya, na Tailândia, nesta segunda-feira (14). O casal realizava um ensaio fotográfico quando o acidente ocorreu.

Em um momento de distração, o garoto Chawanakon Hancharoepanna caiu na piscina e morreu afogado. As informações são do site Daily Star. Conforme o portal, a mãe estava no interior da residência realizando uma sessão de fotos com o marido. Nesse momento, a criança se afogou.

"Ouvi um barulho na água e vi que era o filho. Então, pulei para salvá-lo”, contou o pai. O serviço de emergência foi acionado e encaminhou o menino para um hospital da região em estado grave. Infelizmente, ele não resistiu e morreu.

