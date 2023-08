Filho de Andressa Urach filma mãe ficando com outra mulher

Siga o TNOnline no Google News

A modelo Andressa Urach está causando polêmica após estrear na plataforma de conteúdo adulto Privacy. A loira, que virou profissional do sexo e compartilha suas experiências nas redes sociais, revelou que realizou um fetiche de ficar com uma mulher. Segundo ela, o conteúdo foi gravado pelo próprio filhjo o DJ Arthur Urach, de 18 anos. Conforme reportagem divulgada pelo site Metrópoles o jovem está ajudando a mãe a vender os conteúdos adultos na web.

“Estou no quarto de motel, pra fazer uma gravação. Tenho um fetiche para ser realizado. Já fiquei com mulher, só que eu nunca gravei ficando com mulher, então hoje a gente vai produzir esse conteúdo lá pro meu Privacy“, iniciou ela.

“Vou pegar uma morena gostosa que está aqui, olha só, uma ninja, ‘que delícia’. E adivinha quem vai ser o câmera? Olha lá, você não pode perder meu conteúdo”, disse Andressa, mostrando Arthur Urach.

CRÍTICAS

O novo trabalho de Arthur chocou muitos internautas após ele revelar que filma e fotografa a mãe em momentos íntimos e sensuais. Tudo começou após o jovem responder uma caixinha de perguntas que abriu no Instagram. "Arthur, você que filma o 'Only' da Andressa?", pergunta uma pessoa. "Sim, sou muito f*da nas fotos, né?", responde o jovem. Pouco depois, a informação viralizou nas redes sociais e Arthur - que é emancipado desde os 16 anos - se pronunciou novamente. "O pessoal não sabia que era eu? Jurava que já tinha falado antes", comentou.

“Eu adoro a Andressa Urach, mas colocar o próprio filho pra filmar o conteúdo de OnlyFans?”, escreveu um internauta. O jovem também é visto com frequência na boate onde ela trabalha.

Em uma das perguntas respondidas, ele também falou se sente vergonha da mãe. "Você não sente vergonha da sua mãe se vender?", perguntou uma pessoa. "Tenho vergonha não. Tô bem sereno com a decisão dela", explicou.

