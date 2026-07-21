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DESENTENDIMENTOS

Filho arma emboscada com amigos para tentar matar o próprio pai em SC

A vítima foi baleada e agredida por proibir o grupo de fazer trilhas irregulares de moto. O adolescente e dois comparsas foram detidos

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 17:16:24 Editado em 21.07.2026, 17:39:24
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Filho arma emboscada com amigos para tentar matar o próprio pai em SC
Autor Foto: Divulgação Polícia Civil

Um adolescente de 17 anos armou uma emboscada junto com dois amigos para assassinar o próprio pai no interior de Apiúna, em Santa Catarina. O crime, motivado por desentendimentos sobre o uso de motocicletas, resultou na captura de todos os envolvidos. O último suspeito se entregou à polícia nesta terça-feira (21).

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O atentado ocorreu na noite de 29 de junho, na propriedade rural da família. Segundo as investigações, o filho e os dois amigos, de 19 e 20 anos, esconderam-se perto de um rancho e aguardaram a chegada do homem, de 41 anos. Assim que a vítima apareceu, foi baleada no braço por um dos jovens e violentamente agredida pelo outro. A polícia aponta que o adolescente assistiu a toda a ação, prestando apoio aos comparsas. Apesar dos ferimentos, o pai sobreviveu ao ataque e se recupera bem.

A motivação do crime

A Polícia Civil descobriu que o plano foi elaborado após brigas recorrentes dentro de casa. O pai costumava repreender o filho e os amigos por fazerem trilhas de moto sem a documentação exigida e chegou, inclusive, a acionar a polícia para impedir a prática. Irritado com as cobranças e proibições, o adolescente decidiu planejar a morte do pai.

Fuga e prisões

Após a tentativa de homicídio, o delegado responsável pelo caso conseguiu ordens judiciais para prender os envolvidos. O adolescente e o jovem de 20 anos fugiram para o Mato Grosso do Sul, mas foram localizados e detidos na cidade de Iguatemi, em uma operação conjunta entre as polícias dos dois estados.

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O terceiro envolvido, de 19 anos, apresentou-se na delegacia da cidade catarinense de Ascurra nesta terça-feira, onde foi preso. Em depoimento, os suspeitos alegaram ter agido em legítima defesa. Contudo, as investigações continuam e, a princípio, o grupo deve responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificada.

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Apiúna Crime EMBOSCADA Pai e filho Santa Catarina
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