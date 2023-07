Filho '04' de Bolsonaro diz que pandemia foi 'top para pegar mulher'

O '04' participou do podcast em 2022

O filho '04' do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, causou polêmica na internet ao participar de um podcast e falar sobre a pandemia. De acordo com o "influencer", esse foi o período bom para "pegar mulher".

O comentário foi feito em junho de 2022 no podcast Social Pro. No entanto, a fala foi resgatada na noite do último domingo (2) pelo mestre em geopolítica pela UERJ Vinicius Betiol e deu o que falar nas redes sociais na segunda-feira (3). "Deus, pátria, família e muitos trouxas acreditando que essa gente defende família", disse Betiol.

Durante a entrevista, Jair Renan afirmou que o "covid é uma gripe e preferia morrer transando que tossindo".

Na sequência, os apresentadores falaram sobre o período de calamidade na saúde pública em que medidas sanitárias foram adotadas para conter o contágio da doença. "Durante o covid, durante toda aquela pandemia, eu pegava meus stories e eu falava, aí ó, vai rolar festa aqui hoje na cobertura. Isso no meio da pandemia, né", disse um dos âncoras.

O '04' concordou e disse que foi o período que mais "pegou mulher". "Pra mim também foi top. Foi a época que mais peguei gente. Fiquei três semanas sem pegar ninguém, tava de saco cheio de bater punhet*. E aí lembrei: tem tinder, né? Baixei e, mano, nossa foi maravilhoso", relatou.

O filho do ex-presidente também afirmou ser um “Saiyajin blue pegador de mulheres” em menção a um personagem da animação Dragon Ball-Z.

