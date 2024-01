Filha tira revólver das mãos do pai e salva mãe de ser assassinada

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação de uma filha salvou a mãe de ser assassinada na madrugada desta quinta-feira (4) em Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A mulher de 32 anos conseguiu desarmar o próprio pai e evitou uma tragédia familiar. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem de 70 anos tentou fugir após atacar a esposa de 66, mas foi encontrado e preso por cinco crimes diferentes.

continua após publicidade

A filha relatou às autoridades que viu o pai com uma arma de fogo em punho, apontada para a mãe dela. A jovem entrou em uma briga com ele para pegar o revólver. Durante a luta, o idoso conseguiu fazer um disparo, que atingiu o chão. Ainda conforme relato, ele teria tentado efetuar mais tiros, mas a arma falhou.

- LEIA MAIS: Passeio a cavalo termina com corpo de adolescente encontrado enterrado

continua após publicidade

A PM foi acionada e, quando uma equipe chegou na residência da família localizada no bairro Figueira, o suspeito havia fugido. No entanto, durante o registro do boletim de ocorrência, ele voltou na casa e acabou confessando o ataque. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia pelos crimes de ameaça, disparo de arma de fogo, lesão corporal leve contra a filha, posse irregular de arma de fogo, posse irregular de munição e tentativa de feminicídio contra a esposa.

O revólver calibre 35 foi encontrado em cima de uma cama, com munição, e apreendido pelas autoridades. As informações são do portal NSC Total.



Siga o TNOnline no Google News