Filha mata mãe a marteladas alegando caso entre idosa e seu marido

A filha de uma idosa de 77 anos foi presa suspeita de matar a mãe a golpes de martelo após suspeitar que a idosa mantinha um relacionamento com o companheiro dela. O crime ocorreu em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e é investigado como feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar. A polícia afirma que a motivação não está confirmada.

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Segundo as investigações, a suspeita foi até a residência da mãe carregando um martelo. Ao encontrar o companheiro no local, começou a destruir objetos dentro da casa. Em seguida, após questionar a idosa sobre a suposta relação, passou a agredi-la com o martelo, atingindo-a diversas vezes na cabeça. O homem tentou intervir para interromper as agressões e também foi golpeado na cabeça com o mesmo instrumento. Para a polícia, a princípio, ele não tem relação com o crime.

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As apurações revelaram uma relação conturbada entre mãe e filha, com relatos de agressões anteriores contra a idosa. Testemunhas informaram que a suspeita seria usuária de drogas. Durante as diligências, os investigadores também descobriram que ela já havia feito ameaças de morte contra a mãe.

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A mulher foi presa em flagrante, confessou as agressões que provocaram a morte da idosa e foi autuada por feminicídio consumado, com agravamento relacionado à idade da vítima. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O caso continua sob investigação.