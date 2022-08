Filha é presa por golpe estimado em R$ 720 mi contra a mãe

Da Redação

Filha de idosa vendeu os quadros da família

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (10) uma mulher acusada de articular e aplicar um golpe milionário na mãe, de 82 anos, no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, a idosa teve mais de R$ 720 milhões subtraídos, entre obras de arte de artistas renomados, joias e transferências bancárias.

De acordo com a polícia, o golpe começou a ser aplicado em janeiro de 2020, quando a idosa, que é viúva de um grande colecionador de arte, saía de uma agência bancária, em Copacabana. Naquela ocasião, ela foi abordada por uma mulher que se intitulava vidente e disse que sua filha estaria doente e que morreria em breve.

Com a influencia da filha, a idosa foi convencida a realizar os pagamentos solicitados para o tratamento espiritual proposto. Em menos de um mês, a vítima realizou oito transferências bancárias que ultrapassavam R$ 5 milhões.

Pouco depois do início do falso tratamento, a filha começou a isolar a mãe das pessoas de convívio regular, além de dispensar funcionários que prestavam serviços domésticos. Por conta disso, a vítima começou a desconfiar e suspendeu o pagamento de valores.

No entanto, ela passou a ser agredida e ameaçada. As únicas visitas à residência eram feitas por comparsas, que passaram também a ameaçar a idosa, que voltou a realizar as transferências. Além de dinheiro em espécie e joias, mais de R$ 700 milhões foram roubados em quadros de artistas como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. Ao todo, foram 16 obras.

A Polícia Civil informou que três delas, avaliadas em mais de R$ 300 milhões, foram recuperadas em uma galeria de arte de São Paulo. Interrogado pelos agentes, o proprietário do estabelecimento confirmou que vendeu outras duas para o Museu de Arte Latino-Americana, de Buenos Aires.

Ele alegou que não desconfiou do crime por conhecer a família e pelos quadros terem sido entregues a ele pela própria filha da idosa. Além da filha da idosa, outras cinco pessoas são investigada e tiveram os mandados de prisão expedidos. A polícia também cumpre mandado de busca e apreensão e bloqueio de bens.

As informações são do site Istoé Gente.





