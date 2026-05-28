Filha e namorado matam pai após briga por edícula e cachorro

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro suspeita de participação no assassinato do próprio pai, ocorrido em março deste ano, na Zona Oeste da capital fluminense. A prisão foi realizada nesta terça-feira (26), por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), em um supermercado no bairro de Bangu, onde ela trabalhava.

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De acordo com as investigações, a jovem teria planejado o crime junto com o companheiro, identificado como Gilberto Mendes Júnior, que segue foragido. A vítima, foi morta no dia 28 de março, em Senador Camará.

Segundo a polícia, o pai da jovem foi executado dentro da residência da filha, na presença de sua outra filha de apenas 8 anos. A motivação do crime estaria relacionada a desentendimentos familiares envolvendo uma edícula nos fundos da casa da vítima, onde o casal pretendia morar, além de conflitos causados pela morte de um cachorro da família.

Ainda conforme a investigação, dias antes do homicídio, ela teria enviado mensagens de áudio a familiares afirmando que “só teria paz quando ele morresse”, em referência ao pai.

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Imagens de câmeras de segurança analisadas pelos investigadores mostram o companheiro da suspeita deixando a residência pouco antes do crime e retornando logo após os disparos.

A Polícia Civil segue realizando buscas para localizar o segundo suspeito envolvido no caso.

Informações: Metrópoles

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