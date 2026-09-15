Filha de dona de restaurante morre após ataque com fogo que deixou outras duas vítimas em SC

O autor do crime, que morreu no local, trancou as portas e ateou fogo no estabelecimento no dia 29 de agosto ao não encontrar a ex-mulher

Subiu para três o número de mortos em decorrência de um incêndio criminoso ocorrido em um restaurante de Joinville, a cidade mais populosa de Santa Catarina. Na madrugada desta terça-feira (15), foi confirmada a morte de Letícia das Graças Teodoro, de 24 anos. Ela era filha da proprietária do estabelecimento, que também foi uma das vítimas fatais do ataque registrado no dia 29 de agosto.

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Na data do crime, um homem invadiu o restaurante localizado no bairro Fátima à procura de sua ex-companheira, que trabalhava no local. Ao não encontrar a mulher, que havia deixado o emprego poucos dias antes, o agressor trancou as portas para impedir a saída das pessoas e espalhou combustível no ambiente, ateando fogo em seguida. O autor do ataque não resistiu às próprias chamas e morreu no estabelecimento. Câmeras de segurança de um imóvel vizinho registraram o momento em que ele caminhava em direção ao local carregando uma mochila, onde o produto inflamável estaria armazenado.

Durante o episódio, os funcionários do restaurante ainda tentaram conter o homem, mas não conseguiram evitar que as chamas se espalhassem. Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento hospitalar, sendo que três acabaram perdendo a vida. A primeira vítima fatal foi a dona do restaurante e mãe de Letícia, Alice das Graças Teodoro, que faleceu em 6 de setembro após passar oito dias internada. No último sábado (12), uma funcionária, cujo nome não foi divulgado, também não resistiu aos ferimentos. Letícia teve a morte confirmada nove dias após a mãe.

As investigações policiais apontaram que o autor do incêndio já possuía um histórico criminal de violência doméstica contra a ex-companheira, principal alvo da ação que resultou na tragédia.