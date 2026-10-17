Filha de 12 anos vai dormir na casa do pai e é estuprada por ele; homem foi preso

Menina relatou que situações semelhantes já teriam acontecido anteriormente, mas que não havia contado os fatos por medo

Um homem de 31 anos foi preso nesta sexta-feira (16) suspeito de estuprar a própria filha, de 12 anos, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A prisão foi feita por policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

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As investigações começaram após a menina relatar a terceiros que teria sofrido abusos sexuais enquanto dormia na residência do pai. Segundo apurado, os atos ocorreram durante a madrugada. A vítima relatou que situações semelhantes já teriam acontecido anteriormente, mas que não havia contado os fatos por medo.

Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado e pela expedição de mandado de busca e apreensão. As medidas foram autorizadas pelo Poder Judiciário e cumpridas nesta sexta-feira.

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O investigado permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos.