Filha corre para pedir socorro após mãe e irmão serem mortos

Da Redação

Em Ribas do Rio Pardo (MS), uma menina de 4 anos foi quem pediu socorro à polícia após a mãe e o irmão dela terem sido mortos a facadas pelo namorado da mulher. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (1º). O autor, que estava foragido desde o momento do crime, morreu na manhã desta quinta-feira (2) após confronto com a polícia.

continua após publicidade .

As vítimas são Daniela Luiz, de 30 anos, e o filho, Gustavo Luiz dos Santos, de 14. A avó do adolescente ficou ferida e foi internada em estado grave.

Segundo testemunhas, após presenciar o assassinato, a filha mais nova de Daniela saiu correndo desesperada e coberta de sangue pela rua onde morava, gritando: "Mataram minha mãe! Socorro!".

continua após publicidade .

Identificado como João José Furtado Nunes, de 32 anos, o autor do crime foi baleado em troca de tiros com policiais e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, segundo os agentes.

Com informações, g1.