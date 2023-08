Filha busca mãe no aeroporto e na volta ambas morrem em acidente

Marília Vargas Ribeiro e a mãe Leni Vargas Ribeiro morreram no acidente

Uma mulher de 57 anos e a filha dela, de 38, morrera após um acidente entre carro e caminhão, na tarde desta terça-feira (22), na BR-259, em Colatina, no Espírito Santo.

Leni Vargas Ribeiro havia acabado de retornar dos Estados Unidos e a filha dela Marília Vargas Ribeiro foi buscá-la no aeroporto junto com o irmão caçula que não teve o nome divulgado. Na volta, o carro da família foi atingido por um caminhão.

Segundo informações do G1, o motorista do caminhão disse à polícia que um veículo que seguia à frente reduziu de repente a velocidade ao se aproximar do cerco eletrônico e, para não bater, precisou frear bruscamente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carroceria do caminhão “fez um L”, atravessou a pista na contramão e atingiu a caminhonete. Após a batida, o carro saiu da pista e bateu em uma árvore às margens da BR-259.

Estavam no carro: Leni, a filha Marília e o filho, de identidade não revelada, que sobreviveu. O quadro de saúde dele é considerado grave.

