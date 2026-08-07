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EDUCAÇÃO

Fies começa a convocar estudantes em lista de espera nesta sexta (07)

O resultado estará disponível no Portal Único de Acesso

Escrito por Da Redação
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Fies começa a convocar estudantes em lista de espera nesta sexta (07)
Autor Foto: Arquivo Agência Brasil

A convocação de estudantes que estão na lista de espera do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começa a ser divulgada nesta sexta-feira (7), conforme cronograma do Ministério da Educação.

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O resultado estará disponível no Portal Único de Acesso, mas não há horário previsto para o início da liberação. A convocação de estudantes na lista de espera vai até 24 de setembro.

No dia 30 de julho, a pasta divulgou a lista de candidatos pré-selecionados no Fies. Em 2026, são ofertadas mais de 112 mil vagas, sendo 75,5 mil para o segundo semestre.

Para participar do Fies, é preciso ter feito qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010; obtido média das notas igual ou superior a 450 pontos; não ter zerado a prova de redação; e não ter participado como treineiro.

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O candidato precisa comprovar renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos para obter o financiamento. Todos os demais requisitos, prazos e procedimentos constam no edital.

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convocação lista de espera Exame Nacional do Ensino Médio Fies 2026 financiamento estudantil Fundo de Financiamento Estudantil requisições para Fies
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