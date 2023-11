"Fiel apenas ao Senhor": esposa flagra marido com amante na igreja

Um vídeo que mostra o momento em que um homem é flagrado com a amante pela esposa, enquanto participa de uma missa em uma igreja, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (13). (Confira abaixo)

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mulher furta mochila de livraria e é presa em Apucarana

Até o momento não há informação de quando e em qual cidade do Brasil aconteceu a confusão. Nas imagens, é possível o homem abraçado com uma outra mulher enquanto assiste a missa. Os dois são surpreendidos pela esposa do homem enfurecida, que entra no local acompanhada de mais uma pessoa.

continua após publicidade

Toda a cena acontece na frente dos fiéis, visivelmente constrangidos. O suposto infiel sai da igreja e começa a levar tapas da esposa. A suspeita de ser a amante continua sentada na igreja.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



O caso rendeu milhares de comentários nas redes sociais. “Levar amante pra igreja é novidade pra mim”, “Nota 10 pro louvor que não se abalou”, “Fiel apenas ao Senhor”, escreveu outra pessoa.

continua após publicidade

tnonline

Siga o TNOnline no Google News