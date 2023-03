"Ficarei preso por 10 anos e pronto", diz homem que matou esposa

Da Redação

Jobervan Júnio Lopes Lima e Rayane Lima

Um homem, de 21 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (02) após confessar ter assassinado a esposa, de 18 anos de idade, asfixiada com uma coberta. O acusado afirmou que pagaria pelo o que fez ficando "10 anos na prisão e pronto".

Após audiência de custódia na manhã da sexta-feira (03), Jobervan Júnio Lopes Lima teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O crime que tirou a vida da jovem Rayane Lima aconteceu no Riacho Fundo II, no Distrito Federal.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o homem "permaneceu, a todo o momento, frio" enquanto detalhava como teria assassinado a companheira. Como fica evidente pelo seu posicionamento, ainda segundo as autoridades, Jobervan demonstrou indiferença quanto às consequências do crime que praticou: "aparentava calma e tranquilidade".

Conforme apurações do Metrópoles, o suspeito já foi indiciado por agressão, ameaça, violência doméstica e tráfico de drogas. Ele, inclusive, teria espancado a própria irmã no meio da rua, em 2021, por ela ter usado uma camiseta dele.





O assassinato

Rayane Lima estava em casa com o filho de 1 ano, frito da relação do casal, quando foi morta. De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois não estavam mais juntos desde novembro do ano passado. Após uma agressão, a jovem o teria expulsado de casa, e ele ficou sem dar notícias desde então.

Na quinta-feira (02), no entanto, Jobervan reapareceu, dormiu na casa da jovem, a agrediu durante a noite e a assassinou. Por volta das 06h10, o criminoso fugiu com o filho, que ainda era amamentado pela mãe, e com o celular da vítima. A criança foi deixada na casa do avô paterno.

Vizinhos de Rayane ouviram apenas algumas portas baterem na casa da jovem durante a madrugada. “Aqui é bem silencioso. Então, a gente escuta quase tudo o que acontece na casa do outro. Acho que foi uma morte silenciosa”, comentou uma vizinha, que pediu para não ter a identidade divulgada, por medo.

