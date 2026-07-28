FGTS aprova distribuição de R$ 13 bi do lucro de 2025 aos trabalhadores

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou a distribuição de R$ 13 bilhões aos trabalhadores, montante que corresponde a 89% do lucro total de R$ 14,6 bilhões registrado pelo fundo em 2025. O crédito será realizado pela Caixa Econômica Federal até o dia 31 de agosto para aproximadamente 138,2 milhões de cotistas que possuíam saldo nas contas do FGTS em 31 de dezembro de 2025. O valor repassado a cada trabalhador será proporcional ao saldo existente nessa data de corte.

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Com a divisão dos lucros, a rentabilidade total do FGTS referente a 2025 alcançou 6,90%, superando a inflação acumulada no ano de 4,26%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Apesar do ganho real frente à inflação, o rendimento final permaneceu abaixo da caderneta de poupança, que rendeu 8,26% no mesmo período. A distribuição de lucros é uma prática adotada desde 2016 para complementar o rendimento oficial do fundo, fixado em 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), e em 2025 esse repasse adicional representou um ganho extra de 1,87 ponto percentual aos cotistas.

A consulta aos valores creditados poderá ser feita diretamente pelo aplicativo oficial do FGTS ou pelo Internet Banking da Caixa assim que os depósitos forem concluídos. O trabalhador que possui mais de uma conta receberá o crédito proporcional em cada uma delas. Cabe ressaltar que a inclusão dessa parcela não altera as regras de resgate do fundo, de modo que o dinheiro extra passa a incorporar o saldo total e só poderá ser sacado nas hipóteses previstas em lei, como demissão sem justa causa, aquisição da casa própria ou diagnóstico de doenças graves.