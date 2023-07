Festa paga por prefeitura é investigada após simulação de sexo; vídeo

O Ministério Público abriu uma investigação para apurar o show gratuito da cantora Manu Bahtidão que aconteceu no último domingo (23), no município de Estreito, no Maranhão. A apresentação, paga com dinheiro da Prefeitura, contou com momentos de simulação de sexo entre os dançarinos e o público.

Com entrada livre, o espetáculo custou R$ 190 mil e fazia parte do "Ilha Cabral Verão 2023", evento anual que acontece em uma das praias da cidade. "O evento foi aberto ao público em geral, contando com a presença de inúmeros menores de idade no local, sem qualquer fiscalização ou adoção de medidas pelas autoridades locais", apontou uma portaria do MP-MA.

O prefeito de Estreito, Léo Cunha (PL) também será investigado. Em determinado momento, o político aparece no palco, visivelmente embriagado, e recebe um lenço que havia sido passado nas partes íntimas da cantora.

"Durante o show, os artistas integrantes da banda Manu Bahtidão protagonizaram cenas de cunho sexual em cima do palco, inclusive com a presença do Prefeito no palco, tendo este, surpreendentemente, classificado o show como um dos melhores da história do município em suas redes sociais e da Prefeitura de Estreito, agindo de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo", declarou o MP.

Assista:





Polêmica com drogas também...

Em um dos registros que circulam nas redes sociais, o dançarino Richarles Silva - que faz parte da banda Manu Bahtidão - aparece na casa do prefeito e bebe uma garrafa com um líquido que ele chama de "cachaça com maconha".

A bebida foi oferecida pelo produtor musical e marido de Manu Bahtidão, Anderson Halliday. Após as polêmicas, Anderson afirmou que tudo se tratava de uma "brincadeira". Ele disse ainda que a bebida seria uma cachaça com ervas, mas não comentou sobre a origem e a posse do produto.

O dançarino que gravou o vídeo, também afirmou que a suposta "cachaça com maconha" se tratava de uma brincadeira mal-interpretada. "A galera levou ao pé da letra e acabou pensando besteira. Não era maconha, era um monte de ervas que ele tinha e eu fui experimentar e não sabia a erva que tinha ali. E acabei falando de 'sacanagem' mesmo", disse o dançarino.

*Com informações do g1.

