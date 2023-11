Festa de Natal é cancelada em cidade onde Jesus nasceu devido à guerra

Siga o TNOnline no Google News

A cidade em que Jesus Cristo nasceu em Belém, na Cisjordânia, segundo o cristianismo. Devido a isso, as comemorações de 25 de dezembro ganham grandes proporções a cada ano. Contudo, este ano a festa foi cancelada. As informações são do G1.

A prefeitura alegou que o cancelamento das comemorações é uma forma de respeito ao luto das famílias que perderam entes queridos na guerra - a Cisjordânia tem sido palco de operações de Israel e confrontos, e vinha sendo o principal ponto de conflito no Oriente Médio antes do ataque de Hamas a Israel, em 7 de outubro.

"Foi tomada a decisão de restringir as celebrações de Natal a rituais religiosos e de organizar eventos para transmitir a nossa forte condenação da agressão israelense contra o nosso povo palestino na Cisjordânia e em Gaza", declarou a prefeitura, em comunicado.

Ainda através do comunicado, a prefeitura disse que apenas orações conjuntas serão permitidas.

Não haverá a tradicional decoração de luzes e a árvore de Natal, e um grande presépio, montado anualmente na praça da Manjedoura e que atrai centenas de turistas, também não será feito este ano.



Na madrugada entre os dias 24 e 25 de dezembro, a cidade costuma sediar uma grande procissão, que também foi cancelada.

Com informações do G1.

