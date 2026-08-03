Ferroviários confirmam greve e paralisam linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade em SP

Funcionários das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, atualmente operadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), decidiram entrar em greve à 0h desta terça-feira, 4. A decisão foi tomada após assembleia realizada na noite desta segunda-feira, 3. O encontro foi organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil.

Mais cedo, representantes da categoria foram chamados para uma reunião com membros do Governo de São Paulo, na Casa Civil. As conversas não foram suficientes para demover os trabalhadores de paralisar as atividades.

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Os funcionários reivindicam a reestatização das três linhas, que foram concedidas à iniciativa privada, além da garantia de que os trabalhadores não serão demitidos após os ramais passarem a ser administrados pela concessionária Trivia Trens.

A categoria também tem defendido o Projeto de Lei 730/2025, do deputado federal Guilherme Cortez (PSOL) que autoriza, justamente, a absorção dos trabalhadores da CPTM das Linhas 11 - Coral, 12 - Safira e 13 - Jade por órgãos ou entidades da Administração Pública direta ou indireta do Estado.

Desde o último dia 24, as três linhas estão sendo operadas pela CPTM por determinação do governo de São Paulo e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A decisão foi tomada após falhas nas operações na mesma semana em que a TriviaTrens assumiu o serviço.

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Em uma das ocorrências, no dia 23 de julho, um foco de incêndio foi registrado em uma composição nas proximidades da Estação Bresser-Mooca, gerando transtornos entre os passageiros e no transporte público da capital.