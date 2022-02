Da Redação

Ferrari pega fogo e explode em uma favela de Belo Horizonte

Na madrugada desta segunda-feira (07), na cidade de Belo Horizonte, uma Ferrari pegou fogo e explodiu às 2h23, de acordo com matéria publicada pelo g1.

O fato aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima, no aglomerado da Serra, Região Centro-Sul da cidade. De acordo com os bombeiros, foram necessários dois mil litros de água para controlar as chamas. E, de acordo com eles, ninguém se feriu no incidente.

A corporação disse em nota, como exposto pelo g1, que "o motorista acompanhou a atuação dos militares e permaneceu no local para a realização da perícia. Não há informações sobre a causa do incêndio."

A equipe do site g1 entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre o caso, mas, até o momento da publicação da reportagem, ainda não haviam recebido um retorno.





Fonte: g1 - Minas Gerais.