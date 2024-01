Ferrari é o veículo mais caro do Paraná e tem IPVA de R$ 238 mil

O veículo mais caro do Paraná deverá pagar R$ 238.502,74 de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

continua após publicidade

O título fica com uma Ferrari 812 GTS, de 2022, com valor de R$ 6.814.364,00. Veja abaixo o valor do IPVA dos 10 veículos mais caros do estado.

O valor do imposto representa 3,5% do valor venal do veículo. Porém, quem optar pelo pagamento à vista ganha um desconto de 6%. Neste caso, se o proprietário da Ferrari 812 GTS decidir fazer o pagamento de uma vez, o valor do IPVA cai para R$ 224.192,58, ou seja, um desconto de R$ 14.310,16.

continua após publicidade

10º lugar - Ferrari F8 Tributo 2022

Com um valor de R$ 4.301.895,00 a Ferrari F8 Tributo deve pagar R$ 150.566,33 de IPVA.

Foto por Da Redação

continua após publicidade

Custando R$ 4.309.320,00, o IPVA da McLaren 720s Spider é de R$ 150.826,20.

Foto por Da Redação

Custando R$ 4.451.582,00, o IPVA da Ferrari 296 GTS é de R$ 155.805,37.

continua após publicidade

Foto por Da Redação

Com um valor de R$ 4.865.521,00, o IPVA da Ferrari 488 Pista Coup é de R$ 170.293,24.

continua após publicidade

Foto por Da Redação

Custando R$ 4.963.227,00, o IPVA da Lamborghini Huracan STO é de R$ 173.712,95.

Foto por Da Redação

continua após publicidade

Custando R$ 4.983.351,00, o IPVA da Ferrari F8 Spider é de R$ 174.417,29.

Foto por Da Redação

A Ferrari SF90 Stradale 2021, que custa R$ 5.761.323,00, tem um IPVA de R$ 201.646,31.

continua após publicidade

Foto por Da Redação

Custando R$ 5.921.803,00, o IPVA do Rolls-Royce Cullinan B é de R$ 207.263,11.

Foto por Da Redação

O proprietário de uma Ferrari SF90 Stradale 2022, que custa R$ 6.071.279,00, deverá pagar um IPVA de R$ 212.494,77.

Foto por Da Redação

No pódio de IPVA's mais caros do Paraná, está a Ferrari 812 GTS 2022. O veículo custa R$ 6.814.364,00 e tem um imposto de R$ 238.502,74.

Foto por Da Redação

Fonte: G1

Siga o TNOnline no Google News