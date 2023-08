Fernando Diniz faz primeira convocação da Seleção com surpresas; veja

Siga o TNOnline no Google News

O técnico Fernando Diniz fez a sua primeira convocação para a Seleção Brasileira de futebol masculino nesta sexta-feira (18). A lista foi divulgada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e trouxe alguns nomes que surpreenderam.

Os jogadores escolhidos pelo técnico interino irão disputar os dois primeiros duelos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro jogo do Brasil, e que vai marcar a estreia de Diniz, será no dia 8 de setembro contra a Bolívia.

A disputa vai acontecer no Mangueirão, em Belém, às 21h45, pela primeira rodada das Eliminatórias. Já o segundo jogo será contra o Peru no dia 12 de setembro, às 23 horas, no estádio Nacional de Lima, na capital peruana.

“Sempre muito complexo. Todos os jogadores convocados, entre outros, foram acompanhados, por vídeo ou no estádio. A lista foi se modificando e tem uma coerência de histórico de jogadores e uma projeção para o próximo técnico”, afirmou Diniz.

Veja a lista dos convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Bento (Athletico-PR)

Ederson (Manchester City-ING)

Defensores

Danilo (Juventus-ITA)

Vanderson (Monaco-FRA)

Caio Henrique (Monaco-FRA)

Renan Lodi (Olympique de Marseille-FRA)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Ibañez (Al-Ahli-ARA)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Nino (Fluminense)

Meio-campistas

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Joelinton (Newcastle-ING)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes

Antony (Manchester United-ING)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Matheus Cunha (Wolverhampton-ING)

Neymar (Al-Hilal-ARA)

Richarlison (Tottenham-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

