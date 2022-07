Férias escolares: confira 10 atividades para fazer com as crianças

Da Redação

A partir da próxima semana as crianças estão de férias e cheias de energia para gastar. Em Apucarana, o recesso das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS’s) começa na segunda-feira, dia 11 e termina no dia 22 de julho. Já em Arapongas, o recesso vai do dia 11 a 20 de julho. Neste período, muitos pais e responsáveis ficam sem saber o que fazer com as crianças em casa, em tempo integral.

Uma dica é usar esse tempo das férias para aproveitar mais a companhia delas e fazer programas simples.

A seguir, você encontra dez sugestões que podem inspirar a criatividade e auxiliar no planejamento das férias.

Filmes

Ir ao cinema é um passeio delicioso e geralmente férias escolares acontecem várias estreias de filmes infantis. Confira a programação e separe um dia para levar os pequenos. Ver um filminho em casa também pode ser um ótimo programa. Por que não convida a família toda para assistir uma comédia e darem boas risadas juntos? Deixe o ambiente escurinho e bem aconchegante, com almofadas, pipoca ou outros petiscos.

Leitura



Incentive a leitura nas férias. Leia junto, vá a livrarias, compre um livro novo e experimente levá-lo a uma biblioteca. Com tanta tecnologia a mão, existem muitas crianças que nem conhecem uma biblioteca. Mostre o local, conte como você usava e ensine-o a pegar um livro emprestado. Criança adora uma novidade!

Brincadeiras



Estimule brincadeiras que mantenham as crianças longe da tecnologia. E eles vão adorar ter a sua companhia. Que tal reunir a criançada e ensinar uma brincadeira nova? Tem muitas brincadeiras do seu tempo que elas não conhecem e com certeza vão adorar. Empinar pipa, pular amarelinha, pular elástico, queimada, peteca e jogos de tabuleiro são algumas opções.

Viagem

Se for possível, dê uma escapadinha e faça uma viagem com a família. Mesmo que seja curta, é uma ótima oportunidade de conhecer novos lugares, novas culturas, curtir a família, se divertir e gastar muita energia. As crianças (e você) vão voltar cheias de histórias e com gás renovado.

Amigos



As crianças adoram ter a companhia dos amiguinhos nas brincadeiras. Combine com os pais para os pequenos se reunirem algumas tardes, intercalando as casas. Dá até pra combinar uma noite do pijama! Supervisione as brincadeiras, faça lanchinhos e divirtam-se.

Organização

Convoque o pequeno pra uma “geral” no quarto. Organizem brinquedos, armários, gavetas e separem o que pode ser doado. Assim ele entende a importância da organização, limpeza e de desapegar de coisas que já não são úteis.

Mão na massa

Leve o pequeno para a cozinha e preparem uma receita juntos. Além de divertido, ao incluir a criança nessa tarefa, é possível explorar outros sentidos além do sabor. Isso ajuda a construir associações positivas com os alimentos. Além disso, há muitas lições que podem ser ensinadas durante o preparo dos pratos. Conceitos matemáticos como contagem, medição e frações podem ser exemplificados ao observar uma receita. E seguir uma receita do começo ao fim ajuda a construir as habilidades para planejar e completar projetos.

Passeios ao ar livre

É importante tirá-los de casa durante as férias também. E os passeios ao ar livre ajudam a gastar energia, ter contato com a natureza, se divertirem e aprenderem coisas novas. Procure praças, parques, zoológicos, bosques, sítios ou opções viáveis para vocês e programe como se divertirão. Vale andar de bicicleta ou patins, se arriscar no skate, fazer caminhadas, piqueniques e muitas outras atividades.

Passeios culturais



É muito importante apresentar locais, programas e trabalhos culturais e artísticos para as crianças. Para conhecer, inspirar, expandir a mente e as possibilidades. Visitem um museu, uma exposição de arte ou de fotografia, vá ao teatro, ao cinema, a uma apresentação musical, de dança ou a um show. Existem bem perto de você tantas formas de cultura e arte que talvez tenham explorado pouco, que tal mudar isso e se surpreender?

Cursos

Por que não aprender algo novo nessas férias? Com tempo sobrando, esse é um momento ótimo. Peça para o pequeno escolher uma atividade nova para se exercitar, como um esporte, um curso de desenho, de dança, etc. Ele pode descobrir um novo prazer e continuar praticando mesmo após as férias.

