Feriados em SP em 2024: veja calendário divulgado pela Prefeitura

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Para muitos, a chegada de um novo ano é também um momento de olhar para o calendário e fazer planos a partir dele. Na última semana, a Prefeitura de São Paulo publicou o calendário de feriados e pontos facultativos das repartições públicas municipais para 2024. Conforme decreto publicado no

, serão 13 feriados na capital paulista e outros seis dias com ponto facultativo para servidores públicos da cidade. Além disso, em três datas, haverá emenda de feriados. Um dos dias em que haverá suspensão de expediente será 26 de janeiro, sexta-feira que sucede o aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo. A data, prevê a Prefeitura, deve ser marcada por uma série da atividades culturais em diferentes regiões da capital paulista. Como mostrou o

, uma particularidade é que neste ano haverá menos feriados móveis nacionais caindo em dias úteis. Ao todo, quatro deles cairão no final de semana. Entre eles, o de Tiradentes (21 de abril) e o da Independência do Brasil (7 de setembro).

- 1º de janeiro, segunda-feira: Confraternização Universal (feriado nacional); - 25 de janeiro, quinta-feira: Aniversário de São Paulo (feriado municipal); - 29 de março, sexta-feira: Paixão de Cristo (feriado nacional); - 21 de abril, domingo: Tiradentes (feriado nacional); - 1º de maio, quarta-feira: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional); - 30 de maio, quinta-feira: Corpus Christi (feriado municipal); - 9 de julho, terça-feira: Data Magna do Estado de São Paulo (feriado estadual); - 7 de setembro, sábado: Independência do Brasil (feriado nacional); - 12 de outubro, sábado: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional); - 2 de novembro, sábado: Finados (feriado nacional); - 15 de novembro, sexta-feira: Proclamação da República (feriado nacional); - 20 de novembro, quarta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional); - 25 de dezembro, quarta-feira: Natal (feriado nacional).

- 12 e 13 de fevereiro, segunda-feira e terça-feira: Carnaval; - 14 de fevereiro, quarta-feira (até 12h): Quarta-feira de Cinzas; - 28 de outubro, segunda-feira: Dia do Servidor Público; - 24 de dezembro, terça-feira: Véspera de Natal; - 31 de dezembro, terça-feira: Véspera de Ano Novo.

- 26 de janeiro, sexta-feira: após aniversário de São Paulo; - 31 de maio, sexta-feira: após Corpus Christi; - 8 de julho, segunda-feira: antes da Data Magna do Estado de São Paulo.