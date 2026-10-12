Feriados 2026: veja as próximas datas que vão render folga prolongada antes do Natal

Datas nacionais em novembro e o Natal garantem finais de semana estendidos neste ano, mas trabalhadores terão cenário diferente no próximo ano

Com o fim do feriado de Nossa Senhora Aparecida, os brasileiros ainda terão a chance de aproveitar folgas prolongadas antes do encerramento de 2026. Até o Natal, duas datas nacionais garantirão finais de semana estendidos: o Dia de Finados, em 2 de novembro, que cairá em uma segunda-feira, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, celebrado em uma sexta-feira.

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Ainda no calendário de novembro deste ano, a Proclamação da República (dia 15) ocorrerá em um domingo. O encerramento das folgas do ano ficará por conta do Natal, em 25 de dezembro, que será comemorado em uma sexta-feira, proporcionando o último período de descanso prolongado de 2026.

O cenário, no entanto, será diferente no próximo ano. Em 2027, os trabalhadores terão menos oportunidades de emendar os feriados nacionais com os fins de semana, exigindo um planejamento antecipado para as viagens e descansos.

Para facilitar a organização, confira como ficarão os feriados nacionais no calendário de 2027:

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