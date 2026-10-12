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Feriados 2026: veja as próximas datas que vão render folga prolongada antes do Natal

Datas nacionais em novembro e o Natal garantem finais de semana estendidos neste ano, mas trabalhadores terão cenário diferente no próximo ano

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Feriados 2026: veja as próximas datas que vão render folga prolongada antes do Natal
Autor Mais feriados acontecem neste final de 2026 - Foto: Agência Brasil

Com o fim do feriado de Nossa Senhora Aparecida, os brasileiros ainda terão a chance de aproveitar folgas prolongadas antes do encerramento de 2026. Até o Natal, duas datas nacionais garantirão finais de semana estendidos: o Dia de Finados, em 2 de novembro, que cairá em uma segunda-feira, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, celebrado em uma sexta-feira.

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Ainda no calendário de novembro deste ano, a Proclamação da República (dia 15) ocorrerá em um domingo. O encerramento das folgas do ano ficará por conta do Natal, em 25 de dezembro, que será comemorado em uma sexta-feira, proporcionando o último período de descanso prolongado de 2026.

O cenário, no entanto, será diferente no próximo ano. Em 2027, os trabalhadores terão menos oportunidades de emendar os feriados nacionais com os fins de semana, exigindo um planejamento antecipado para as viagens e descansos.

Para facilitar a organização, confira como ficarão os feriados nacionais no calendário de 2027:

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  • 1 de janeiro (sexta-feira): Confraternização Universal
  • 8 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval
  • 9 de fevereiro (terça-feira): Carnaval
  • 26 de março (sexta-feira): Paixão de Cristo
  • 21 de abril (quarta-feira): Tiradentes
  • 1 de maio (sábado): Dia do Trabalho
  • 27 de maio (quinta-feira): Corpus Christi
  • 7 de setembro (terça-feira): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (terça-feira): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (terça-feira): Finados
  • 15 de novembro (segunda-feira): Proclamação da República
  • 20 de novembro (sábado): Dia da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sábado): Natal
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2026 FERIADOS folgas Natal planejamento de férias
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