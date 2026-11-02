Feriado de Finados altera calendário da Caixa e adia sorteio da Mega-Sena

Os apostadores das loterias da Caixa Econômica Federal precisarão aguardar um pouco mais para conferir os números da sorte. Devido ao feriado nacional de Finados, não haverá sorteio da Mega-Sena ou de outras modalidades lotéricas na data de hoje. O cronograma tradicional da instituição financeira sofre alterações sistemáticas sempre que os dias de extração coincidem com feriados nacionais, o que obriga a transferência dos concursos para os dias úteis subsequentes.

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Com a mudança temporária no calendário, o aguardado concurso 3081 da Mega-Sena está oficialmente programado para ocorrer na próxima quarta-feira. Quando retomados, os eventos seguirão o rito tradicional e serão realizados no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. A Caixa mantém a transparência das extrações com transmissões ao vivo por meio de seus canais e redes sociais oficiais, permitindo que o público acompanhe o sorteio das dezenas em tempo real.

Apesar da pausa na agenda de sorteios e de as casas lotéricas físicas acompanharem o recesso do feriado, a captação de jogos não é interrompida por completo. Os interessados em tentar a sorte no concurso 3081 ou em outras loterias podem continuar registrando seus palpites normalmente por meio dos canais eletrônicos da Caixa. O aplicativo Loterias Caixa e o portal oficial na internet funcionam de maneira ininterrupta, garantindo que as apostas sejam feitas até as 19h do dia do próximo sorteio.