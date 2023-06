Feriado de Corpus Christi: veja o que abre e o que fecha em São Paulo

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Renata Okumura (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Celebrado neste ano em 8 de junho, o dia de Corpus Christi não é feriado nacional, mas, sim, ponto facultativo de abrangência nacional. Na lista anual divulgada pelo Ministério da Economia, consta como feriado facultativo. Desta forma, cabe aos municípios decidir se vão aderir ou não. Em São Paulo, assim como em outras cidades brasileiras, que consideram a tradição religiosa, alguns serviços terão alteração no horário de funcionamento alterado entre quinta-feira e domingo, 11.

continua após publicidade

Saúde

O atendimento ocorre normalmente nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

continua após publicidade

Nos locais onde há vacinação, permanece a imunização contra a covid-19 e a multivacinação nesta sexta-feira. No sábado, 10, o serviço de vacinação contra covid-19 e outras doenças ocorrerá nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

O que permanece aberto no feriado:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h

continua após publicidade

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 19h

Hospitais Municipais (Hms)

Hospitais Dia - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h

continua após publicidade

Prontos-socorros Municipais (PSMs)

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

continua após publicidade

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET)

continua após publicidade

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue)

Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

Os quatro hospitais veterinários públicos (norte, sul, leste e oeste) permanecerão fechados na quinta-feira. Na sexta-feira, 9, as unidades norte, sul e leste abrirão das 7h às 17h, enquanto a unidade oeste permanecerá fechada.

continua após publicidade

Doação de sangue

Neste feriado, o atendimento será feito em horários diferenciados. Clique aqui para mais informações sobre agendamento.

continua após publicidade

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros nesta sexta-feira, em razão do feriado prolongado de Corpus Christi.

As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo do mesmo dia:

continua após publicidade

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

- Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

- Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

continua após publicidade

Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus.

Já no dia do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, o rodízio de veículos e demais restrições não vigoram na cidade, seguindo a previsão da legislação.

continua após publicidade

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá expediente na quinta-feira. O dia de Corpus Christi não é feriado nacional e, assim como o carnaval, é considerado como ponto facultativo federal. O atendimento presencial ao público será retomado na sexta-feira.

Poupatempo

continua após publicidade

Os postos do Poupatempo estarão fechados nesta próxima quinta-feira. Na sexta-feira, as unidades voltam a funcionar normalmente para o atendimento presencial, mediante agendamento prévio, exceto em Itanhaém e Osvaldo Cruz, que terão feriados municipais.

Durante o feriado, o Poupatempo continuará oferecendo serviços por meio dos canais digitais: portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual "P", que atende no site e via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Parques urbanos

Clique aqui para conferir os horários de funcionamento dos Parques Urbanos administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Transporte público - CPTM, Metrô e EMTU

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) e as concessionárias ViaMobilidade e ViaQuatro, responsáveis pelas operações das Linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, terão operação especial ao longo do feriado prolongado. A circulação também será monitorada e, se necessário, serão adicionados trens nas linhas e ônibus nas ruas.

No domingo, dia da 27ª Parada do Orgulho LGBT+, a frota de trens será reforçada em todas as linhas, além de reforço de funcionários e de agentes de segurança nas estações mais próximas ao evento.

Nas estações Brigadeiro, Trianon-Masp e Consolação (Linha 2-Verde); e estações República e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha), haverá organizadores para direcionar o fluxo dos passageiros e melhorar a fluidez de entrada e saída. Alguns acessos ficarão exclusivos para embarque e outros apenas para desembarque dos passageiros.

O que significa Corpus Christi

Corpus Christi é uma expressão originária do latim que significa, literalmente, "corpo de Cristo". Trata-se de uma festa católica que celebra o milagre da transubstanciação.

Para o catolicismo, Cristo se transforma no pão (a hóstia), que se torna seu corpo, assim como o vinho se converte em seu sangue.