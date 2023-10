Feriado de 12 de outubro: veja o que abre e o que fecha em São Paulo

Em razão do feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida nesta quinta-feira, 12, alguns serviços terão o horário de funcionamento alterado na cidade de São Paulo. O rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros na sexta-feira, 13, em razão da redução de circulação de veículos pela capital paulista. A vacinação contra a covid-19, influenza e a multivacinação estarão disponíveis para a população.

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado de Nossa Senhora de Aparecida, comemorado nesta quinta-feira. Como alternativa, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências. Na sexta-feira, o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente. Tanto no sábado, 14, quanto no domingo, 15 as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes para a realização de transferências e pagamento de contas. "Atualmente, 8 em cada 10 operações bancárias são feitas pelos meios digitais, reflexo da comodidade, rapidez e segurança proporcionada por estes canais", afirma Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Contas de consumo e os carnês com vencimento em 12 de outubro poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, na sexta-feira.

As unidades do Poupatempo em todo o Estado paulista estarão fechadas nesta quinta-feira, devido ao feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida. Na sexta-feira, o atendimento presencial será retomado, mediante agendamento prévio. A única exceção será o posto de Porto Feliz, que devido a um feriado municipal, se manterá fechado.

Nesta quinta-feira, em razão do feriado nacional, todas as agências dos Correios estarão fechadas. Na sexta-feira, o expediente será normal. Já no sábado, abrem as unidades que regularmente já funcionam neste dia da semana.

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos. Nesta quinta-feira e também na sexta-feira, o atendimento à população também ocorre nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, inclusive para vacinação contra a covid-19, influenza e campanha de multivacinação para crianças e adolescentes.

• Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h; • AMAs/UBSs Integradas - das 7h às 19h; • Hospitais Municipais (HMs); • Hospitais Dia (HDs) - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h; • Prontos-socorros Municipais (PSMs); • Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); • Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV; • Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192; • Laboratório de Emergência Toxicológica (LET); • Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue); • Centro de Controle de Intoxicações (CCI). Os quatro hospitais veterinários públicos (Norte, Sul, Leste e Oeste) permanecerão fechados nesta quinta-feira. Na sexta-feira, as unidades Norte, Sul e Leste abrirão das 7h às 17h, enquanto a Oeste permanecerá fechada.

O posto de doação da Pró-Sangue Clínicas funcionará nesta quinta-feira, excepcionalmente, das 8h às 16h. Na sexta-feira, as unidades Clínicas, Mandaqui, Osasco e Stella Maris abrirão das 8h às 16h. Já no sábado, os postos Clínicas e Osasco funcionarão das 8h às 16h.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa não funcionarão nesta quinta-feira. Entretanto, na sexta-feira, haverá expediente normal em algumas unidades.

Quem pretende visitar algum parque urbano, deve se atentar aos horários de funcionamento.

O rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros na sexta-feira, em razão da previsão de redução na circulação de veículos no feriado prolongado de Nossa Senhora de Aparecida. As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da sexta-feira: Rodízio de veículos pesados (caminhões); Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC); Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF). Não estarão liberadas também as faixas exclusivas de ônibus. Já no feriado desta quinta-feira, o rodízio de veículos e demais restrições não vigoram na cidade, seguindo a previsão da legislação, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Cerca de 6 milhões de veículos irão trafegar pelas estradas que atendem a Região Metropolitana de São Paulo durante o feriado prolongado da Padroeira do Brasil. A previsão é de que o feriado desta quinta-feira seja emendado com o fim de semana. Serão 2,8 milhões de carros circulando nas rodovias estaduais concedidas, outros 2,2 milhões em rodovias federais e 1 milhão nas estaduais sem concessão. A expectativa é de um grande movimento também em direção ao litoral paulista.