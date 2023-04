Feriado de 1º de Maio: Veja o que abre e o que fecha em São Paulo no Dia do Trabalho

Renata Okumura (via Agência Estado)

Em razão do feriado nacional do Dia do Trabalho na próxima segunda-feira, dia 1º, alguns serviços da cidade de São Paulo, assim como de outros municípios brasileiros, terão o funcionamento alterado. O rodízio de veículos estará suspenso no dia. No entanto, a vacinação na rede pública da capital paulista estará disponível para o público elegível.

Veja a seguir como fica o funcionamento de serviços no feriado:

Saúde

Mesmo no feriado, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas vão funcionar normalmente, inclusive para a vacinação contra a covid-19, influenza e multivacinação.

Veja a seguir os equipamentos que estarão abertos durante o feriado:

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h

- AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 19h

- Hospitais Municipais (HMs) 24h

- Hospitais Dia - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h

- Prontos-socorros Municipais (PSMs) 24h

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h

- Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 24h

- Laboratório de Emergência Toxicológica (LET)

- Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue)

- Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

A Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) estarão em regime de plantão. Os quatro hospitais veterinários públicos (norte, sul, leste e oeste) permanecerão fechados durante o feriado.

No sábado, 29, o serviço de vacinação contra a covid-19, influenza e outras doenças estará disponível nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

Doação de sangue

A Pró-Sangue possui seis postos de coleta localizados em São Paulo, Guarulhos, Osasco e Barueri. Para garantir o atendimento na unidade escolhida para doar sangue, faça o seu agendamento pelo sistema online.

No feriado, o posto Clínicas que fica na Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar, em Cerqueira César, região nobre da cidade, vai funcionar das 8h às 16h.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos não vigora na segunda-feira, em razão do feriado. A restrição volta a vigorar na terça-feira, 2, para carros com placas finais 3 e 4.

Também não vigoram as demais restrições existentes na cidade:

- Rodízio de veículos pesados (caminhões)

- Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC)

- Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF)

As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai realizar a Operação Estrada durante o feriado, entre esta sexta-feira, 28, e a segunda-feira. A previsão pelas concessionárias é de que dois milhões de veículos utilizarão a malha rodoviária no sentido do litoral e interior paulista.

A CET recomenda aos motoristas evitem deslocamentos entre as 14h e 22h de sexta-feira, preferencialmente programando sua viagem para depois das 22h. A companhia aconselha também que os motoristas que utilizam as rodovias no entorno da capital, em especial os que conduzem veículos de carga, evitem o acesso ao sistema viário da cidade neste mesmo intervalo de tempo.

Correios

As agências não irão funcionar na segunda-feira, em razão do feriado. No sábado, as unidades que realizam atendimento terão funcionamento normal no dia. Neste dia, também serão realizadas atividades de entrega.

Agências bancárias

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que não haverá atendimento nas agências bancárias na segunda-feira. Na terça-feira, os bancos voltam a abrir normalmente. Segundo a instituição, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos (internet e mobile banking). As contas de consumo e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil.

Procon-SP

O Procon-SP afirma que não haverá atendimento presencial na próxima segunda-feira. Os setores administrativos, a ouvidoria e os núcleos regionais também não terão expediente. Os postos localizados no Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera funcionarão normalmente no sábado das 7h às 13h. O atendimento é feito mediante agendamento de horário. "Os consumidores que, por qualquer motivo, precisarem registrar alguma reclamação, poderão fazê-lo diretamente pelo site (https://www.procon.sp.gov.br/), que funciona 24 horas todos os dias da semana, inclusive em feriados", disse o Procon.