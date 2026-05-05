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Fenômeno raro forma nuvem 'arco-íris' na Indonésia; entenda

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 11:18:00 Editado em 05.05.2026, 11:23:04
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Uma nuvem com aparência de arco-íris chamou atenção e viralizou nas redes sociais após ser registrada na Indonésia. O efeito incomum, que costuma surpreender pela semelhança com as cores de um arco-íris, é resultado de um fenômeno atmosférico conhecido como iridescência das nuvens, já explicado pela Nasa.

Segundo a agência espacial norte-americana, a iridescência ocorre quando a luz do sol interage com pequenas gotículas de água ou cristais de gelo presentes na nuvem. Esse processo, chamado difração, faz com que a luz seja dispersa em diferentes comprimentos de onda, formando cores suaves e irregulares.

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Nas imagens registradas na Indonésia, uma grande nuvem colorida exibe tons de azul, amarelo, verde e rosa, formando um contraste marcante com as nuvens brancas mais densas ao redor. O efeito também foi observado à noite, iluminado pela luz da lua.

De acordo com a NASA, o fenômeno é mais comum em nuvens do tipo altocumulus, cirrocumulus, lenticulares e cirrus formações geralmente mais finas e em altitudes elevadas, que favorecem a dispersão uniforme da luz.

Apesar do impacto visual, a chamada "nuvem arco-íris" é considerada rara. A Nasa explica que, para ocorrer, é necessário que a nuvem seja relativamente fina e composta por gotículas de água ou cristais de gelo de tamanho semelhante, condição que permite a difração da luz de forma mais organizada.

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Além disso, o fenômeno tende a aparecer em nuvens semitransparentes ou em formação, quando a incidência da luz solar atinge apenas pequenas áreas por vez. Essas condições específicas ajudam a explicar por que a iridescência não é observada com frequência, embora possa ocorrer em diferentes partes do mundo.

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Ciência fenômeno atmosférico IRIDESCÊNCIA
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