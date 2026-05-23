Fenômeno nas redes sociais, atleta de fisiculturismo Gabriel Ganley morre aos 22 anos

O fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley foi encontrado morto em seu apartamento na cidade de São Paulo, neste sábado (23). Aos 22 anos, o atleta acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais e despontava como um dos grandes nomes da nova geração do esporte no país.

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A confirmação do falecimento foi divulgada pela Integral Médica, marca de suplementação esportiva que patrocinava o jovem. Em nota oficial, a empresa lamentou a perda precoce e destacou o impacto do fisiculturista, ressaltando que ele inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. O comunicado também frisa que o carisma, a presença e a paixão pela vida de Ganley permanecerão vivos na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Conhecido como um fenômeno entre o público jovem na internet, o atleta ganhou notoriedade ao compartilhar diariamente sua rotina rigorosa de treinos e sua dieta nas plataformas digitais. O próximo desafio profissional de Ganley já estava marcado, visto que ele se encontrava em fase de preparação para competir nos palcos do Musclecontest Brasil, evento agendado para o mês de julho, em Curitiba, no Paraná.



