Feliz Ano Novo: saiba em quais países já é 2023

A Nova Zelândia e a Austrália já festejam a chegada de 2023

Já é Ano Novo na Oceania e em parte da Ásia. A Nova Zelândia e a Austrália já festejam a chegada de 2023.

Devido ao fuso horário de cada país e à rotação da Terra, que dá origem à sucessão do dia e da noite nas duas metades do planeta, o continente da Oceania é o primeiro a dar boas-vindas ao dia 1º de janeiro.

Japão, Coreia do Norte e Coreia do Sul também já celebraram a chegada do novo ano, assim como em Hong Kong, Xangai, Filipinas, Tailândia, Taiwan e Singapura. Também já é 2023 no Kiribati, Tonga, Samoa e Tuvalu.

Na Austrália, fogos de artifício transformaram a paisagem da tradicional Sydney Harbour Bridge.

Curioso

Um fato curioso ocorre neste sábado (31/12), quando um avião da United Airlines que decolou de Seul, na Coreia do Sul, em 1º de janeiro de 2023 pousar em 31 de dezembro de 2022, em São Francisco, nos Estados Unidos.

Segundo o Flightradar24, site de monitoramento de todos os voos mundiais, a aeronave do decolou às 0h29 do aeroporto de Incheon (ICN) e estava prevista para pousar às 16h59 no aeroporto Internacional de São Franscisco (SFO). Saiba mais clicando aqui.

