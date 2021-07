Da Redação

Feliciano é condenado a pagar R$ 100 mil por atacar LGBTs

Marco Feliciano, deputado federal (Republicanos - SP) e pastor da Igreja Assembleia de Deus foi condenado a pagar R$ 100 mil reais em indenizações por danos morais coletivos à comunidade LGBT. O processo estava em andamento desde 2015, quando Feliciano fez ataques aos LGBTs com a intenção de proibir a parada LGBT.

Na ocasião, Feliciano, exibiu cartazes com fotos "fakes" que não tinham relação com o evento. Entre elas, havia a imagem de uma pessoa quebrando uma santa no chão e uma outra enfiando um crucifixo no ânus. Em sua defesa, o parlamentar afirmou que fez “duras críticas políticas e ideológicas sobre a atuação da comunidade LGBT, mas dentro dos limites impostos pela lei”. Segundo ele, a sentença seria uma tentativa de calá-lo.

O processo foi aberto pela ONG Abcd’s Ação Broras pela Cidadania e Diversidade Sexual. Na decisão, obtida pela coluna de Rogério Gentile, do Uol, o juiz Douglas Ravacci afirmou que o pastor reforçou estereótipos e fomentou a intolerância e discriminação, “tudo sob apelo moral e religioso”. [Feliciano] ultrapassou os limites do exercício de liberdade de manifestação de pensamento, uma vez que não se conteve em exprimir sua posição contrária”, escreveu o juiz.

Marco Feliciano, que já foi condenado a pagar indenizações no passado, ainda pode recorrer da decisão.

Com informações: Metrópoles