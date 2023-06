Febre maculosa mata dentista de 36 anos; saiba mais sobre a doença

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que os exames realizados no Instituto Adolfo Lutz confirmaram o diagnóstico de febre maculosa na dentista Mariana Giordano, de 36 anos. Ela morreu repentinamente no último dia 8, após ser internada com febre e dores.

A profissional da saúde e seu namorado, o piloto Douglas Costa de 42 anos, haviam viajado para áreas rurais de Campinas e Monte Verde, em Minas Gerais. O homem apresentou os mesmos sintomas e também morreu no dia 8. As amostras dele chegaram no Instituto nesta segunda (12) e estão em análise.

Internada em São Paulo, a dentista havia relatado que notou algumas picadas de inseto pelo corpo após a viagem para Campinas. Ainda normais, na outra semana ela e o namorado foram para Minas Gerais e começaram a sentir os sintomas no segundo dia de estadia.

Douglas foi internado com o mesmo quadro de Mariana em Jundiaí. Ele morreu por volta de 12 horas do dia 8 e Mariana às 16 horas. A morte de Mariana foi a 4ª confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde este ano. No total, 10 casos da doença foram registrados no estado em 2023.

Sobre a doença

A febre maculosa é uma doença transmitida pelo carrapato-estrela, que não é o carrapato comum que se encontra em cachorros, por exemplo. A espécie pode ser encontrada em animais de grande porte, como bois e cavalos, além da capivara. A transmissão ocorre do carrapato infectado para a pessoa, não existindo transmissão de pessoa para a pessoa, como explica o Ministério da Saúde.

A doença é caracterizada pelo conjunto repentino de sintomas, como febre alta e dor no corpo e manchas vermelhas em todo o corpo e também na palma das mãos e na planta dos pés. A febre doença tem cura desde que antibióticos sejam aplicados nos primeiros dias dos sintomas e o atraso no diagnóstico pode provocar complicações graves.

