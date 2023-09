Febre maculosa: caso suspeito é investigado no Distrito Federal

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Renata Okumura (via Agência Estado)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal afirma que está investigando a suspeita de um caso de febre maculosa. Segundo a pasta, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) recebeu na tarde de segunda-feira, 11, a primeira amostra do caso suspeito da doença. Em duas semanas, uma segunda amostra será coletada. "Para a confirmação laboratorial, a primeira amostra deve ser colhida nos primeiros dias da doença (fase aguda). Já a segunda amostra, de 14 a 21 dias após a primeira coleta", disse a secretaria. Não foram divulgadas informações sobre o paciente. Após a coleta da segunda amostra, todo o material será encaminhado ao laboratório de referência para a doença, a Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais, onde será analisado. A previsão é que o resultado saia entre 25 e 30 dias. Ainda conforme a Secretaria de Saúde, não há registro de casos no DF desde 2020.

2012 : 1 caso 2013 : 1 caso 2016 : 2 casos 2019 : 1 caso O último registro de óbito relacionado à doença no Distrito Federal ocorreu há 20 anos, de acordo com a pasta.

É uma infecção grave, transmitida pelo carrapato estrela infectado pela bactéria que causa a doença. Não existe vacina contra a febre maculosa e não é possível eliminar totalmente o carrapato das áreas de vegetação. É importante a pessoa ficar atenta a possíveis sintomas.

Febre Dor de cabeça Dor intensa no corpo Mal-estar generalizado Náuseas Vômitos Em alguns casos, manchas vermelhas pelo corpo Caso note algum desses sintomas, a pessoa deve procurar o serviço de saúde e informar que teve contato com o carrapato estrela ou que esteve em locais de risco. A orientação é de que a pessoa fique atenta por 15 dias depois de passar por áreas de vegetação, mato ou pastos, principalmente perto de rios ou riachos, onde houver cavalos e capivaras.

A febre maculosa tem cura, mas o tratamento precisa ser iniciado precocemente com antibióticos apropriados.