Febre maculosa: Campinas registra mais duas mortes pela doença

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Com informações da Agência Brasil (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mais duas pessoas morreram por febre maculosa em Campinas, no interior de São Paulo. Um homem de 46 anos apresentou os primeiros sintomas no dia 5 de julho e morreu quatro dias depois. O local provável de infecção está em investigação. A outra vítima é um homem de 18 anos, que morreu em 28 de julho, depois de começar a perceber os sintomas cinco dias antes. Ele teria se infectado na Fazenda do Exército - 28º Batalhão de Infantaria Mecanizada (BIMec).

continua após publicidade

Uma mulher de 49 anos também teve a confirmação da doença, mas, segundo a prefeitura, foi curada. Ela apresentou os primeiros sintomas em 31 de maio e deve ter se infectado em outro município, de acordo com as autoridades.

Ao todo a cidade registra sete casos em 2023, com cinco mortes. Em junho, Campinas teve um surto da doença com infecções em uma fazenda que realiza eventos.

continua após publicidade

No ano passado, a cidade confirmou 11 casos da doença, com sete mortes.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas informou que tem realizado constantes atividades de prevenção contra a doença, como palestras, ações de casa em casa, pesquisas, visitas domiciliares a casos suspeitos, vistorias em locais prováveis de infecção, capacitações a profissionais de saúde, intensificação da comunicação de risco, medidas de educação em saúde à comunidade e produção de vídeos educativos para as redes sociais.

A cidade também sancionou uma lei que obriga os estabelecimentos, produtores, promotores e organizadores de eventos realizados em locais sujeitos à presença do carrapato-estrela a informar sobre o risco de febre maculosa.

continua após publicidade

Para o cumprimento da lei, foi realizada uma capacitação para orientar e esclarecer dúvidas. Houve ainda reforço nas ações de comunicação, informação e mobilização contra a doença em parques públicos, farmácias e centros de saúde.

Infecção grave

continua após publicidade

A febre maculosa é uma infecção grave, transmitida pelo carrapato estrela infectado pela bactéria que causa a doença. Os sintomas são febre, dor de cabeça, dor intensa no corpo, mal-estar generalizado, náuseas, vômitos e, em alguns casos, manchas vermelhas pelo corpo. Caso note algum desses sintomas, a pessoa deve procurar o serviço de saúde e informar que teve contato com o carrapato estrela ou esteve em locais de risco.

A orientação é de que a pessoa fique atenta por 15 dias depois de passar por áreas de vegetação, mato ou pastos, principalmente perto de rios ou riachos, onde houver cavalos e capivaras. Não existe vacina contra a doença e não é possível eliminar totalmente o carrapato das áreas de vegetação. A febre maculosa tem cura, mas o tratamento precisa ser iniciado precocemente com antibióticos apropriados.