Febre maculosa: adolescente que foi à festa em fazenda em Campinas morreu por causa da doença

Exames do Instituto Adolfo Lutz, ligado ao governo paulista, confirmaram a febre maculosa como causa da morte da adolescente Erissa Nicole, de 16 anos, que esteve em uma festa na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, no dia 27 de maio. É o quarto óbito confirmado por febre maculosa de pessoas que estiveram no evento Feijoada do Rosa, na propriedade no distrito de Joaquim Egídio. A adolescente foi ao local acompanhanda o pai, que é bombeiro e trabalhou no evento.

Conforme a Secretaria de Saúde de Campinas, após apresentar sintomas, a jovem foi internada em um hospital privado no município e morreu no último dia 13. Outros dois casos suspeitos de febre maculosa em pessoas que estiveram na mesma fazenda ainda são investigados.

Um deles é de uma mulher de 40 anos, de Hortolândia, cidade vizinha, que continua hospitalizada. O outro caso é de uma mulher de 38 anos, de Campinas, que também está internada. Ela esteve em outro evento, um show do cantor Seu Jorge, realizado no dia 3 de junho, na Santa Margarida. O artista informou não ter apresentado sintomas da doença, causada por uma bactéria.

A fazenda suspendeu os próximos eventos e ficará fechada por um período de ao menos 30 dias. A empresa de eventos informou que atende às determinações da prefeitura em relação às medidas adotadas para identificar eventuais novos casos entre os frequentadores e prevenir futuras ocorrências.

Nesta quarta-feira, 14, a prefeitura anunciou um conjunto de medidas de enfrentamento à febre maculosa em resposta ao surto da doença na Fazenda Santa Margarida, ampliando as ações para todo o município. Antes do surto atual, a cidade já havia registrado duas mortes por febre maculosa este ano, com infecção em outros locais.