FDA autoriza comercialização de vacinas atualizadas contra covid-19 nos EUA

A Food and Drug Administration (FDA) autorizou a aplicação das vacinas atualizadas contra a covid-19 em adultos e crianças com 6 meses ou mais, que devem proteger contra as versões mais recentes do vírus que circulam atualmente.

As doses, uma da Pfizer e outra da Moderna, devem estar disponíveis em farmácias, consultórios médicos e outros locais de vacinação dentro de alguns dias, depois que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendarem as aplicações.

Esta será a primeira vacina que será vendida comercialmente, e não para o governo dos EUA. A Moderna disse que o preço de sua vacina seria de US$ 130 por dose. A Pfizer não especificou um preço até o momento, embora tenha dito que estava considerando esse valor.